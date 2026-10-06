Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgusunun ardından aralarında Özmen'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı, Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Hakimlik kararında, Belediye Başkanı Özmen hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet alma" ve "suç örgütüne üye olma" suçlarından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi.

Abdullah Erbin, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Hüdanur Yıldız, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mücahit Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut ve Yunus Emre Bulut hakkında ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ifade edildi.

Kararda, şüphelilerin ifadeleri, dosyadaki beyanlar, Eyüpsultan Belediyesi ihalelerine ilişkin tutanaklar, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarının delil durumu oluşturduğu vurgulandı.

7 İHALE İNCELENDİ

Hakimlik kararında, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere ilişkin 7 ihale dosyasının incelenerek tutanakların dosyaya eklendiği belirtildi.

Kararda, mevcut delil durumu ve dosya içeriği itibarıyla tutuklama nedenlerinin bulunduğu, soruşturmanın gizli ve devam eden bir soruşturma olduğu, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Ali Yentur ve Bilal Gören hakkında tutuklama talebini reddetti. Bu şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Şüphelilerin ayrıca her cuma günü ikametlerine en yakın kolluk birimine saat 08.00-21.00 arasında imza atmaları kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından 17 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilmişti.