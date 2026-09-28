Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. (41) ile S.A. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.M.Ç.’nin silahını çıkararak havaya 4 el ateş ettiği öne sürüldü. Silah sesleri üzerine camide ve çevresinde panik yaşandı.

YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde olay sırasında herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirlendi.

Polis, olayın ardından cami çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu havaya ateş ettiği belirtilen A.M.Ç. ile tartıştığı S.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.