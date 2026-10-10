Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere saat 14.00’te toplandı. Binaya girişlerin kısıtlandığı seçimde CHP ve YENİ Parti’nin adayı Cafer Parlak, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Muhammed Çakır oldu. MHP’li üyeler, AKP’nin adayını destekleme kararı aldı. İLK TURDA 37 ÜYE OY KULLANDI Eyüpsultan Belediyesi’nde başkanvekilliği seçiminin ilk turu tamamlandı. Oylamada 37 belediye meclis üyesi oy kullandı. CHP ve YENİ Parti’nin adayı Cafer Parlak ile Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Çakır’ın yarıştığı seçimde oy sayımına geçildi. Dört turda tamamlanması planlanan seçimde MHP’li üyeler, AKP’nin adayı Muhammed Çakır’ı destekleme kararı aldı. OYLAMA 4 TURDA TAMAMLANACAK Başkanvekilliği seçimi için ilk tur oylaması başladı. Seçimin dört turda tamamlanması planlanıyor. BİNAYA GİRİŞLER KISITLANDI Başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye binası çevresinde emniyet ekipleri görevlendirildi. Seçimin yapılacağı salona yalnızca belediye meclis üyelerinin girişine izin verilirken, diğer kişilerin binaya girişi engellendi. MECLİS ÇOĞUNLUĞU CHP’DE Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde CHP’nin 22, Cumhur İttifakı’nın ise 14 üyesi bulunuyor. Başkan vekilliği seçimi öncesinde meclisteki üye dağılımı dikkat çekiyor.

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