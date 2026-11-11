Eyüpsultan'da gece saatlerinde tek katlı bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Yapıdan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu derhal itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm yapıyı saran alevler geceyi aydınlattı.

MÜDAHALE SIRASINDA ÇATI ÇÖKTÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Çalışmalar sırasında gecekondunun ahşap ve kiremit çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Polis ekipleri sokağı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması neticesinde alevler kontrol altına alınarak soğutma işlemi yapıldı.

CANSIZ BEDENİ YIKINTILARIN ARASINDA BULUNDU

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, geçimini kağıt toplayıcılığı yaparak sağladığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürütürken, polis ekipleri olayla ilgili adli soruşturma başlattı.