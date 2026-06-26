Kaza, saat 05.00 sıralarında Göktürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DOM 640 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki sazlık alana savruldu, ardından devrilerek gölete düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölette ve araçta yaptığı detaylı aramalarda herhangi bir kişiye rastlanmadı. Gölete düşen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Araçta yapılan incelemelerde 2 adet cep telefonu bulundu. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı tespit edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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