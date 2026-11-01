Yangın, saat 18.00 sıralarında Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet S., sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe verdi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında atölyede bulunan Mehmet S., aşağıda görev yapan polis ekiplerinin üzerine iplik bobinleri ve tahta parçaları attı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de su sıkarak şüpheliye müdahale etti.

Polisin ikna çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan Mehmet S. gözaltına alındı. Şüpheli binadan indirildiği sırada çevrede bulunan bir kişi de kendisine saldırmaya çalıştı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında çevrede bulunan Ömer Faruk Kaya, yaşananları şöyle anlattı:

“Yangını gördüm, indim baktım. Adamın biri yukarıdan bir şeyler atıyordu. İplik bobinleri attı, ne bulduysa attı. Sonra polisler gözaltına aldı.”

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.