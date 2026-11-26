İstanbul Eyüpsultan’da iş hanı sahibi Ferhat Yamen’i (40), aracının içinde kırmızı ışıkta beklediği esnada silahla vurarak öldüren Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. adliyeye sevk edildi. Suç aleti silahla birlikte yakalanan şüphelinin, emniyetteki sorgusunda cinayeti aralarında yaşanan küfürleşme sonucu anlık bir öfkeyle işlediğini söylediği ortaya çıktı.

Kan donduran olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bölgedeki bir iş hanının sahibi olan Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen’e art arda ateş açtı. Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 19 adet boş kovan tespit edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Yamen kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırı anı ve zanlının olay yerinden kaçış görüntüleri çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırganın Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Halil F.’yi cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan şüpheli Halil F. suçunu itiraf etti. Zanlının ifadesinde, “Bana telefonda küfür etmişti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü otomobilin içinde onu görünce anlık bir kararla olayı gerçekleştirdim” beyanında bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayetin arka planındaki detaya da ulaştı. Buna göre, olayın çıkış noktası olan alacak verecek meselesinde Halil F.’nin doğrudan taraf olmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözmeye çalıştığı esnada Ferhat Yamen ile telefonda küfürleşme yaşadığı ve husumetin bu şekilde başladığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.