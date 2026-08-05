Olay, Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir aracı korna çalarak uyardı. Korna sesine tepki gösteren sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durmasını sağladı.

Araçtan inen sürücü ile diğer sürücü arasında kısa sürede sözlü tartışma yaşandı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde saldırgan sürücünün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" sözleriyle karşı tarafı tehdit ettiği duyuldu.

Gerginlik sırasında saldırgan sürücünün aracında bulunan kadın yolcu araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olayın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı öğrenilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.