İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Karadolap Mahallesi’ndeki bir parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin sürdüğü, çatışmanın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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