Yangın, saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan’daki Basmacı Abdi Efendi Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracından duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracını durdurdu.

Sürücünün araçtan inmesinin ardından alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.