Olay, saat 15.30 Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sahibi olduğu iş merkezinin önünde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Yamen alacak meselesi nedeniyle husumetlisi olan kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, saldırının ardından kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Ferhat Yamen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ferhat Yamen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRI KAMERADA

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, saldırıdan sonra şüphelinin yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.