Eyüpsultan'da Silahtarağa Caddesi'nde 13 Ağustos günü saat 13.10 sıralarında meydana gelen kazada, tansiyonu yüksek olan Bilge Keçeli ve eşi ile taksi şoförü Mücahit Usta arasında tartışma çıktı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

"EŞİMİN YAKASINA YAPIŞTI, KAÇAMAZSINIZ DEDİ"

Keçeli, Edirnekapı yönünden gelirken tansiyonunun 16'ya 12'ye yükseldiğini ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne gitmek zorunda olduğunu belirtti. Keçeli, "Tansiyonum çok yüksekti. Muayene olacağım için çok vakit kaybetmemek adına park yerini bulup 'aracı park edelim' dedik. Dörtlüleri yaktık, durduk. Eşim aracı park ettiği sırada arkadaki araçla mesafemiz de bayağı vardı. Dörtlüleri yakmış olmamıza rağmen, araç dibimize kadar girip, bizim park halinde olmamıza rağmen bir çarpışma gerçekleşti" dedi.

Keçeli, taksi şoförünün kendilerinden nakit para istediğini ve hastaneye gitmelerine engel olmaya çalıştığını öne sürdü. Keçeli, "Eşimin yakasına yapıştı, 'Gidemezsiniz, kaçamazsınız' gibi sözler söyledi. Aracımız yasal araç, kayıtlı araç; aracımızı bırakıp nereye kaçabiliriz, plakamız ortada. Beraber hastaneye gidelim, polislerin gelmesinin 15-20 dakika süreceğini biliyoruz. En azından ben bir dilaltı bir şey alırım, en azından benim tedavi sürecim başlamış olur. 'Hayır, gidemezsiniz, bırakmam sizi' diye saatlerce alı koydu. Yüksek tansiyonla bu kişi tarafından tartışılmak zorunda bırakıldım" ifadelerini kullandı.

Keçeli, aracının tam kaskolu olduğunu ve kasko ile ödemenin yapılacağını söylediğini, ancak karşı tarafın ısrarlı tutumu nedeniyle olayın bu boyuta geldiğini belirtti. Keçeli, "Onun aracı zaten hasarlıydı. Hasarlı tarafı bize ödetebilmek için bizden nakit para istedi. Araç plakası da yabancı olduğu için kiralık zannetti. Bizim örtbas edeceğimizi zannetti ama bizim aracımız zaten kayıtlı bir araç, ayrıca tam kaskolu bir araç. Biz kaskoya ödeyebileceğimizi söyledik, ona rağmen bizden para istedi" dedi.

"PARA İSTEMEDİM, HATALI ONLAR"

Taksi şoförü Mücahit Usta ise kazada karşı tarafın kusurlu olduğunu savunarak para talebinin asılsız olduğunu belirtti. Usta, "Hatalılar, seyir halindeyken yol üzerinde geri gelip tamponuma vuruyorlar. Daha sonra da olay mahallinden polis gelmesi gerektiğini ve ayrılmamaları gerektiğini söylememe rağmen, 'Derhal randevum var, buradan ayrılmak durumundayım' diyerek gitmek istedi. Ben de hanımefendiye, 'Hastaneden bir ekip çağırın gelsin ama kocanız burada durmalı, çünkü aracıma çarptı; burayı terk edemezsiniz, polis memurları geliyor' dememe rağmen, kocasının kolundan tutup ısrarla hastaneye götürmek suretiyle bağırıp çağırarak burayı terk etti" dedi.

Usta, Bilge Keçeli'nin eşinin yakasına yapışmadığını, sadece kocasını engellemeye çalıştığını söyledi. Usta, "Kocasının yakasına yapıştığım yok. Sadece kocasını engelleyerek gitmemeniz gerektiğini söyledim. Seyir halindeyken geri geri yanaşmak için beni fark etmeden, aracımda yolcu da vardı, üzerimize gelerek tamponuma çarptı. Onlar bana çarptı, ben onlara çarpmadım. Para neden isteyeyim, para istemedim. Araç kaskolu ve o hatalı, onların kaskosu zaten benim aracımın bedelini ödeyecek" dedi.