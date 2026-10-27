İstanbul Eyüpsultan'da 21 Ekim'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Yakup Özdoğan (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyi Muhsin Özdoğan, ailenin 10 yıl önce de motosiklet kazasında bir evladını kaybettiğini anlattı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Özdoğan'ın kullandığı motosiklet, F.T. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulup sürüklenen Özdoğan, C.Ç. yönetimindeki otomobilin önüne düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özdoğan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

KAZADAN BİR SAAT ÖNCE AĞABEYİNİ ARAMIŞ

Muhsin Özdoğan, arkadaşının yanına giden kardeşinin kazadan bir saat önce kendisini arayıp motosikletinin arızalı olduğunu söylediğini aktardı. Yardıma gitmek istediğini ancak kardeşinin sorunu hallettiğini söyleyerek yola devam ettiğini belirtti.

Kazanın motosikletteki arızadan kaynaklanmadığını savunan ağabey Özdoğan, üç kişinin ifadesinin alındığını söyledi. Bir sürücünün kardeşini sıkıştırdığını ve kardeşinin sağ taraftaki park halindeki araca çarptığını iddia eden Özdoğan, olayın henüz tam olarak netleşmediğini de vurguladı:

“Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz.”

“RAHMETLİ ABİM DE 10 YIL ÖNCE MOTOR KAZASINDAN ÖLMÜŞTÜ”

Ailesinin daha önce de benzer bir kayıp yaşadığını anlatan Muhsin Özdoğan, “Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek” dedi.

Yakup Özdoğan, 23 Ekim'de memleketi Malatya'da, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.