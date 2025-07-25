Türkiye genelinde etkili olan yüksek sıcaklık dalgası, özellikle batı, iç batı, güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerine taşıdı. Uzmanlara göre, Afrika kökenli "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde bazı illerde 45-46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, “Eyyam-ı bahur halk arasında cehennem sıcakları ya da Afrika sıcakları olarak bilinir. Bu dönem, Kuzey Yarımküre’de yılın en sıcak günlerini ifade eder” dedi.

Türkeş, Türkiye’nin aynı anda hem Kuzey Afrika’dan gelen çöl sıcaklıklarından hem de Orta Doğu kökenli tropikal hava kütlelerinden etkilendiğini vurguladı. Özellikle rüzgarın kuvvetli olduğu günlerde orman yangını riskinin arttığını söyleyen Türkeş, kıyı bölgelerde yüksek sıcaklıkla birlikte nem oranının da arttığına dikkat çekti.

HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası hafta sonunda da devam edecek. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in değerlendirmelerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Tekin, hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmediğini, yalnızca Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde cuma ve cumartesi günü kısa süreli yağışların görülebileceğini ifade etti. Ankara, İstanbul ve İzmir’de ise yağış beklenmiyor; hava açık ve güneşli geçecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir için sıcaklık uyarısı yapan Tekin, başkentte hafta sonunda sıcaklıkların 35 dereceye ulaşacağını, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi. İstanbul’da sıcaklıkların 34 ila 36 derece arasında değişmesi beklenirken, pazartesi günü sağanak geçişi görülebileceği uyarısı yapıldı. İzmir’de ise sıcaklıkların 40-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.