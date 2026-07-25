Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'EVİMİ MERAK EDENLERİ EVE BEKLERİM'

Akay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ifade verdim, çıktım. Yayılan haberlere çok hayret ettim! Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız (maalesef devir böyle). Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş; hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz. Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam! Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim!"