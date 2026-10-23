Bursa'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay'dan alınan kan ve saç örneklerine yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 22 Temmuz'da adrese operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Maddelere incelenmek üzere el konuldu. Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifade için jandarma karakoluna götürüldü.

BİRİ SERBEST BIRAKILDI, DİĞERİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen iki kardeşten kan ve saç örnekleri alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklandı.