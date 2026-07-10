Bir döneme damga vuran Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki oyuncu, oyunculuğa ara verme nedeninin kızıyla geçireceği zamanı kaçırmamak olduğunu söyledi.

EZEL'İN ÖMER'İ NEDEN EKRANLARDAN UZAK KALDI?

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı Ezel dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İsmail Filiz, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncunun değişmeyen görüntüsü sosyal medyada da dikkat çekti. Filiz için "Yıllar es geçmiş" ve "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.

''KIZIMIN BÜYÜDÜĞÜ ANLARI KAÇIRMAK İSTEMEDİM''

Ekranlara neden ara verdiğini anlatan Filiz, kararının arkasındaki en önemli nedenin ailesi olduğunu söyledi.

"Biraz çocuğumla vakit geçirmek istedim. Bir kız çocuğu babasıyım. Onun büyüdüğü anları kaçırmak istemedim. Yavaş yavaş dönmeye niyetimiz var. Biraz ara verdim ama buna değdi. Ankara'da aile şirketimizle ilgilendim" ifadelerini kullanan oyuncu, yeniden setlere dönmeye sıcak baktığının da sinyalini verdi.