Süper Lig'in devleri Galatasaray ile Beşiktaş, Milan'ın yıldızı için karşı karşıya geldi.

Her iki ekip de sağ bek takviyesine yönelirken tecrübeli oyuncunun transferi için rekabet başladı.

BİLGİ İSTEDİLER

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli sağ bek için Galatasaray devre arasında da nabız yoklamıştı. Beşiktaş ise Osayi-Samuel ile görüşmelerine devam etse de alternatif isimler üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.