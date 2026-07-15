Transfer sezonunun hızlı ekipleri Trabzonspor ile Beşiktaş, savunma takviyesinde karşı karşıya geldi.

Sky Sport'un haberine göre, Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar için transfer rekabeti başladı. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için iki ezeli rakibe Almanya'dan da rakip çıktı..

REKABET BAŞLADI

Almanya'dan Schalke 04'ün sözlü anlaşma aşamasına geldiği Cenk için Valencia ile görüşmeler devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 1. FC Köln'de kiralık olarak forma giymiş ve 27 maçta oynamıştı. Bonservisi Valencia'da bulunan defans oyuncusuna transfer izni verildi.

Schalke, Özkacar'ı transfer etmek için kıyasıya bir rekabetle karşı karşıya. Haberin detayında özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş, milli oyuncu için en güçlü adaylar olarak görüldüğü aktarıldı. Nihai kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.