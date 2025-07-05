Süper Lig'de transfer sezonu başlarken Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız bir isim için karşı karşıya geldi.

Bayern Munih'in Fransız kanat oyuncusu iki ezeli rakibe de önerildi.

EZELİ RAKİPLER DEVREDE

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourihno, Fransız sol kanat Kingsley Coman ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirerek takıma davet etti.

Bayern Münih 2027’ye kadar sözleşmesi olan Coman için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Oyuncuya kiralık teklif yapılırken Fransız yıldızın şartları da soruldu. Ayrıca Coman'ın da Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.

AS'ta yer alan habere göre ise Galatasaray da, Coman'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak haberde, Barış Alper Yılmaz'ın satışı olmadığı için Fransız oyuncunun transferinin zorlaştığı aktarıldı.

EN BÜYÜK RAKİP AL HİLAL

Daha önce Avrupa'da oynadığı en zor deplasman maçını Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşma olarak niteleyen Coman, sarı-kırmızılı ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor.

Menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye de önerilen Fransız yıldız için transfer derbisi yaşanıyor. Al Hilal’in de devrede olması, iki ekibin işini zorlaştırıyor.