Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarını terleten Gedson Fernandes'in yolu yineden Türkiye'ye dönüyor.

Sporx'in haberine göre Siyah-Beyazlı yönetim, Gedson Fernandes için yeniden devreye girdi. Spartak Moskova'da mutsuz olduğu ve ayrılık planları yaptığı konuşulan Portekizli orta saha için temasların başladığı öğrenildi.

Beşiktaş, görüşmelere başlamak için geri sayıma geçerken Galatasaray da Gedson Fernandes için devreye girdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve ezeli rakiplerin Portekizli orta saha için karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Rus basınında çıkan haberlere göre ise Gedson'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Spartak Moskova ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha bu sezon 36 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.