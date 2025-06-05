Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri, yıldız isimlere yöneldi.
Yapılanma sürecine giren Trabzonspor ve şampiyonluk hasretini dindirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Alman golcünün transferinde karşı karşıya geldi.
İKİ EKİP DE PEŞİNDE
İki ezeli rakip, Tottenham'daki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Leipzig'e geri dönen Timo Werner için harekete geçti. Alman basınından Bild'in haberine göre, Fenerbahçe ve Trabzonspor bonservisi Leipzig'de bulunan Alman golcüyü istiyor.
Söz konusu haberde, Werner'in Leipzig'in planlarında yer almadığı ve elden çıkarılacağı aktarıldı. Gelecek teklifleri dinleyeceği ifade edilen Alman ekibi, yıldız golcünün ayrılığına sıcak bakıyor.
Tottenham forması altında 41 maça çıkan 29 yaşındaki forvet 3 gol kaydetti.