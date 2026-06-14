Geçtiğimiz yıl Mustafa Aksakallı ile evliliğini sonlandıran Ezgi Mola hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, Tarkan’ın gitaristi Can Şengün ile bir süredir yakınlaştığı öne sürüldü.

İLİŞKİLERİ KONSERDE BAŞLADI İDDİASI

Ezgi Mola’nın yaklaşık bir yıl önce Mustafa Aksakallı ile evliliğini tek celsede bitirdiği bilinirken, oyuncunun özel hayatına dair yeni iddialar magazin gündeminde yer buldu.

Ortaya atılan iddialara göre Mola, Ocak ayından bu yana Tarkan’ın konser ekibinde yer alan gitarist Can Şengün ile bir ilişki yaşıyor. İkilinin ilk olarak Tarkan konserinde tanıştığı ve ilişkilerini gözlerden uzak sürdürdüğü ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYA HAREKETLERİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Aşk iddialarını güçlendiren detaylar arasında Ezgi Mola’nın, Can Şengün’ün sosyal medya paylaşımlarını uzun süredir beğenmesi gösterildi. Ayrıca Mola’nın, Şengün’ün kızı Lal Şengün’ü sosyal medyada takip etmesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.





Taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ortaya çıkan bu detaylar magazin basınında geniş yankı uyandırdı.