Yurt dışında ev sahibi olan ünlü isimler arasına 2023 yılında katılan Ezgi Mola, Barselona'daki evinde yaşadığı işgal şokunun ardından hukuk mücadelesine girişti. Mola'nın şehrin hareketli bölgelerinden El Born'da satın aldığı eve izinsiz kişilerin yerleştiği ortaya çıktı.
Durumu öğrenir öğrenmez avukatı aracılığıyla İspanya'daki yerel makamlara başvuran Mola, evini geri alabilmek için yasal süreci başlattı.
BARSELONA'DAKİ EVİNE İŞGALCİLER YERLEŞMİŞTİ
Sabah yazarı Bülent Cankurt, daha önce kaleme aldığı yazısında Ezgi Mola'nın “okupa” mağduru olduğunu aktarmıştı.
İspanya'da boş durumdaki evlerin izinsiz şekilde işgal edilmesini ifade eden “okupa” hareketi kapsamında Mola'nın El Born'daki evine de girilmişti. Ünlü oyuncu, mülkünün işgal edildiğini öğrenince vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurdu.
YAKLAŞIK BİR YIL BEKLEDİ
İspanya'da işgal edilen mülklerle ilgili hukuki süreçlerin uzun sürebilmesi nedeniyle Mola'nın bir süre endişeli bekleyiş yaşadığı belirtildi.
Yaklaşık bir yıl süren hukuk mücadelesinin ardından ise beklenen haber geldi. Ezgi Mola, Barselona'daki evini işgalcilerden kurtarmayı başardı.
EVİN BULUNDUĞU BÖLGEDE FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR
Ezgi Mola'nın evinin bulunduğu El Born bölgesindeki konut fiyatlarının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Bölgede ev fiyatları yaklaşık 700 bin Euro'dan başlayıp milyonlarca Euro'ya kadar çıkabiliyor.
Ünlü oyuncunun yaklaşık bir yıllık hukuk mücadelesinin ardından evine yeniden kavuşması, yaşadığı zorlu sürecin de sonunu getirdi.