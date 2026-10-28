Ezgi Mola, Göcek tatilinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Yağmur altında bornozuyla poz veren oyuncunun fotoğrafı yaklaşık 30 bin beğeni alırken, paylaşımına düştüğü not da sosyal medyada gülümsetti.

“JAPONYA’DA GİBİ ÇEK KUZUM”

Mola, fotoğrafına “Japonya’da gibi çek kuzum🤗 SÜRPRİZ SONLU” notunu ekledi. Oyuncunun esprili paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

NİRAN ÜNSAL VE AHU YAĞTU’DAN YORUM

Paylaşımın dikkat çeken yorumlarından biri Niran Ünsal’dan geldi. Ünsal, Ezgi Mola’nın fotoğrafına “Baş kadın” yorumunu yaptı. Ahu Yağtu ise “Kırklandınız be oh mis” sözleriyle paylaşımın altına yazdı.

Takipçileri de Mola’nın fotoğrafına kayıtsız kalmadı. “Yalnız kombin yıkılıyor”, “Çok güzelsin” ve “Çok tarzsın” yorumları yapılırken, kalpli emojiler de paylaşımın altında yer aldı.