Oyuncu Ezgi Mola, oğlu Can ve eski eşi Mustafa Aksakallı ile Bebek Parkı'nda vakit geçirirken görüntülendi. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre Mola, yeni sevgilisi Yaşar Çağlak hakkındaki soruları ise oğlunun yanında olduğu gerekçesiyle yanıtlamak istemedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Parkta çocuklarıyla zaman geçiren eski eşler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşar Çağlak ile ilişkisi hakkında konuşması istenen Ezgi Mola, "Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok ama çocuğum yanımda. Bu konulara girmek istemiyorum" dedi.

YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ezgi Mola, önceki gün yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken ilk kez objektiflere yansımıştı. Oyuncunun yeni ilişkisi, bu görüntülerin ardından magazin gündemine gelmişti.