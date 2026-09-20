Oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında evlendiği ve 2025'te boşandığı eski eşi Mustafa Aksakallı ile Bebek'te görüntülendi. Çift, oğulları Can'ı parka götürerek birlikte vakit geçirdi. OĞULLARI CAN İÇİN BİR ARAYA GELDİLER Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, boşanmanın ardından oğulları Can'ın bakımı için sık sık bir araya gelen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Bebek'te görüntülendi. Mola ve Aksakallı, oğullarıyla parkta vakit geçirdikten sonra araçlarına binerek Bebek'ten ayrıldı. 2025'TE BOŞANMIŞLARDI Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, dört yıllık ilişkilerinin ardından 2023'te evlenmişti. Çiftin Can adını verdikleri oğulları da evliliklerinden dünyaya gelmişti. Mola ve Aksakallı, 2025 yılında yollarını ayırmıştı.

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