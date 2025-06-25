Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın iki yıllık evliliklerini sonlandırdığı iddia edildi. İddiaları, Ezgi Mola, bizzat kendisi doğruladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, eşi Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler."

2023'TE EVLENMİŞLERDİ

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023'te evlenmişti. Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.

Çift, evlendikten kısa bir süre sonra da oğulları Can'a kavuşmuştu.

Çift, geçtiğimiz gün de Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'da düğüne katılmıştı.