Oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı iki yıllık evlilik serüvenini geçen ay sonlandırdı.

İkili, sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, evliliklerini dostane şekilde noktaladıklarını duyurdu.

Ortak açıklamada, Bizim için en kıymetli olan oğlumuz Can'ın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstünde. Onun için her zaman birlikte hareket edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrılığın ardından oğlu Can ile Çeşme'ye tatile giden Ezgi Mola bamya kriziyle gündeme geldi.

Mola 1,5 saat bamya ayıklamaya çalışınca isyan etti ve kayda aldığı o anları Instagram'da paylaştı.

Oyuncu "1,5 saat oldu. Ayıkla ayıkla bitmiyor. Sinir geldi, sol yanım uyuştu" dedi.