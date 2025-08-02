İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.
Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, olaya müdahale etmek istedi.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.
Aksakallı'nın yanı sıra bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.
2 kişi de olay yerinden kaçmaya çalışırken, etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Ayağından vurulan Aksakallı yere yığılırken, kameraya yansıyan görüntülerde dört beş el ateş edildiği duyuldu.
Eğlence mekanında yaşanan büyük panik de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mekanda eğlenenler, silah seslerini duyduktan sonra masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.