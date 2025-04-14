Almanya'da yaşayan Ankaralı Ezhel (Ömer Sercan İpekçioğlu), kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

'BAĞIŞI İADE EDİYORUZ'

Ezhel'in bağış duyurusunun ardından vakıftan yazılı bir açıklama geldi.

Şarkıcının daha önce sosyal medyadaki bazı paylaşımlarını gerekçe gösteren vakfın açıklamasında, "Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir" denildi.

'TÜRKİYE'YE GELİRSEN BEKLERİZ'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) açıklamasının devamında, "Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" ifadelerine yer verdi.

'İLK KONSERİME GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI DAVETLİDİR'

Bunun üzerine Instagram hesabından TÜGŞAV'a seslenen Ezhel, "TÜGŞAV'a davetleri ve nezaketleri için teşekkür ederim Memleketteki ilk konserime tüm gaziler ve şehit yakınları davetlidir" notunu paylaştı.