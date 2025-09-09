Hakkında davalar nedeniyle Türkiye'yi terk eden ünlü rapçi Ezhel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Siyasi açıklamalarıyla tartışmalara yol açan Ezhel yine son paylaşımıyla gündem olmayı başardı.

'ÜLKEMİN YÜZÜ NE ZAMAN GÜLECEK?'

Ezhel; 'Ya tatildeyim. Dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Allah'ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım.

Değil yurtdışında Mars'ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızları düşünmeden yatıp uyanacağım? Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.