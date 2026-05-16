EZİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/69 Esas 04.02.2026

Konu: Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile KİRYAKULA KONSTANTİ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 237 ada 12 parsel sayılı taşınmazın hissedar maliklerinden Kiryakula oğlu Konstanti'yi temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/12/2002 tarih ve 2002/47 Esas ve 2002/44 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/05/2003 tarih ve 2002/33 Esas 2003/9 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, satış tutarının Halk Bankası Ezine Şubesinde bulunan AK001103 numaralı hesabı üzerinden işletildiğini, şu anda paranın Halk Bankası Çanakkale Şubesi AK007573 numaralı vadeli hesabında olduğunu, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 237 ada 1 2parsel parsel sayılı taşınmaz sahibi Kiryakula oğlu Konstanti hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 20 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Kiryakula oğlu Konstanti'nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.04.02.2026

#ilangovtr Basın no ILN02470579