F-15 Eagle Crest programı kapsamında imzalanan ve azami değeri 131,23 milyar dolar olarak açıklanan sözleşme, "süresiz teslimat/süresiz miktar" (IDIQ) türünde kurgulandı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hamlenin F-15 Program Ofisi’ni desteklemeyi ve savaş uçaklarının küresel ölçekteki operasyonel kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Anlaşma; F-15 savaş uçaklarının seri üretiminden sistem entegrasyonuna, kapsamlı modernizasyondan kabiliyet yükseltme çalışmalarına kadar son derece geniş bir alana yayılıyor.

Program ayrıca, ABD Hava Kuvvetleri başta olmak üzere müttefik ülkelerin envanterinde bulunan platformların göreve daima hazır tutulması adına askeri bakım merkezlerinde ağır bakım ve onarım altyapılarının kurulmasını da içeriyor.

Üretim ve modernizasyon süreçlerinin Boeing’in Missouri eyaletindeki St. Louis tesislerinde yürütüleceği ve tüm programın Ağustos 2037 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklanan takvime göre sözleşmedeki mevcut sipariş döneminin 24 Ağustos 2031 tarihinde sona ermesi planlanıyor. Ancak sözleşmede yer alan opsiyon yetkisinin kullanılması halinde bu sipariş süreci 24 Ağustos 2036 tarihine kadar uzatılabilecek.

Doğrudan tek kaynak yöntemiyle rekabete açılmadan Boeing’e devredilen dev bütçeli anlaşma için imza aşamasında, 2026 mali yılı araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme kaleminden 343 bin 740 dolarlık bir ön kaynak tahsis edildi.

F-15'İ OLMAYAN ÜLKELER BİLE DAHİL EDİLDİ

Hazırlanan F-15 Eagle Crest sözleşmesi yalnızca ABD Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmayıp Yabancı Askerî Satış (FMS) mekanizması üzerinden yedi müttefik ülkeyi daha kapsama dahil ediyor.

Bu doğrultuda Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur, Endonezya ve Polonya’ya yönelik F-15 tedarik, modernizasyon ve teknik destek süreçleri de bu dev sözleşme çatısı altında yürütülebilecek.

Sözleşme listesinde yer alan Endonezya ve Polonya’nın henüz aktif bir F-15 filosu bulunmazken, iki ülkenin potansiyel alıcılar arasında konumlandırılması dikkat çekiyor.