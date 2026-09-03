Ukrayna Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16 savaş uçaklarında havadan havaya füze stoklarının ciddi oranlarda azaldığı, pilotların kritik sortilerde Rus tehditlerine karşı uçakların dahili makineli toplarını kullanmak zorunda kaldığı bildirildi.

Sınırdan giren mühimmat sevkiyatlarının dakikalar bazında takip edildiği ülkede, mühimmat krizinin bir sonraki büyük Rus hava saldırısından önce çözülüp çözülemeyeceği büyük endişe yaratıyor.

Ukraynalı askeri yetkililer ve "Phantom" kod adlı 107. Tugay Komutanı, silahsız uçakların işlevsiz kaldığını vurgulayarak krizin boyutunu doğruladı. 2024 yazından bu yana aktif olarak kullanılan F-16'lar; özellikle Rus insansız hava araçları ve seyir füzelerinin engellenmesinde, enerji altyapısının korunmasında hayati bir rol oynuyor.

KULLANILAN TOPLAR YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

Ancak orta menzilli AIM-120 AMRAAM ve kısa menzilli AIM-9 Sidewinder füzelerinde yaşanan kıtlık, görevlerin kaderini doğrudan etkiliyor. Mühimmat yokluğunda pilotlar uçak toplarına yönelse de, özellikle gece uçuşlarında ve küçük insansız hava araçlarına karşı bu taktiğin yüksek risk taşıdığı ifade ediliyor.

Nitekim Mayıs 2025'te bir F-16 pilotunun acil durum nedeniyle fırlatılmadan önce top ateşiyle üç hedefi imha ettiği hatırlatılıyor.

FÜZE KITLIĞI TÜMDEN UKRAYNA'YI ETKİLİYOR

Füze krizinin yalnızca savaş uçaklarını değil, Ukrayna'nın tüm hava savunma mimarisini tehdit ettiği belirtiliyor. Orta Doğu'daki çatışmalar ve küresel talep artışı nedeniyle yenilenmesi zorlaşan Patriot önleme füzelerinin yanı sıra, hem F-16'larda hem de NASAMS bataryalarında kullanılan AMRAAM stoklarının tükenmesi ülkeyi balistik füzeler karşısında savunmasız bırakıyor.

Ukraynalı komutanlar, Batılı müttefiklere yalnızca tek seferlik teslimatlarla sınırlı kalmayıp üretimi artırma, mühimmat üretimini Ukrayna veya Avrupa'da yerelleştirme ve Rusya'nın üçüncü ülkeler üzerinden elektronik bileşen temin etmesini önleyecek daha sert yaptırımları yürürlüğe koyma çağrısında bulunuyor.