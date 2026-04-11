Havacılık dünyasında tarihi bir an yaşandı. Bahreyn Kraliyet Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-16'nın en modern versiyonu olan F-16 Block 70 (Viper) ile dünyadaki ilk hava-hava zaferini elde etti. Orta Doğu'daki çatışmalar sırasında havalanan gelişmiş jet, iki İran insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti.

HAVA SAVUNMALARINI DELEN İHA'LARI VURDU

Nisan ayı başlarında gerçekleşen olayda, karadaki hava savunma sistemlerini aşmayı başaran iki İHA'ya müdahale etmek için F-16D Block 70 uçağı acil havalandı. Pilot, hedefleri etkisiz hale getirmek için AIM-120 (AMRAAM) ve AIM-9X Sidewinder füzelerini kullandı. Bu operasyon, insansız hava aracı tehditlerine karşı insanlı savaş uçaklarının sunduğu esneklik ve hızlı tepki kabiliyetini bir kez daha kanıtlamış oldu.

İHA DÜŞÜRMEK İÇİN TANESİNE 1 MİLYON DOLAR HARCANDI

Haberde dikkat çeken en önemli noktalardan biri de "maliyet uyumsuzluğu" oldu. Düşük maliyetli İHA'ları düşürmek için tanesi 1 milyon doları bulan gelişmiş füzelerin kullanılması ekonomik bir tartışma yaratsa da, Block 70'in gelişmiş radar sistemleri ve hedefleme podları (AN/AAQ-33 Sniper), bu tür karmaşık tehditleri tespit etmede hayati rol oynuyor.

BAHREYN İÇİN BÜYÜK BAŞARI

Bahreyn, 2019 yılında bu gelişmiş jetlerin ilk müşterisi olmuş ve ilk uçaklarını 2024 başında teslim almıştı. Çatışmaların başlangıcından bu yana 500'den fazla İHA ve 200'e yakın füzeyi engelleyen Bahreyn savunma birimleri için bu son başarı, ülkenin hava savunma kapasitesindeki teknolojik sıçramayı simgeliyor.