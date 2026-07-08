Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye'ye F-35' müjdesinden endişe duyduğunu ifade etti.

NATO liderleri Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı için Beştepe'ye geldikten sonra açıklama yapan Miçotakis, 'Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini' vurguladı.

Miçotakis, basın açıklamasında bir gazetecinin "Türkiye'nin F-35 alma ihtimali hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Yunanistan Başbakanı "Bir ittifak, iyi komşuluk ilişkilerinin temel ilkesine dayandırılmalıdır. Ülkem hâlâ Türkiye’nin açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyadır." dedi.

Miçotakis, açıklamasının devamında "Tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalıdır. Bu sorunların işbirliği ruhu içinde çözülebileceğinden eminim" diye ekledi.

'SAVAŞ TEHDİDİ' DERKEN NE DEMEK İSTEDİ?

Türkiye, Yunanistan'ın 12 adalar çevresindeki uluslararası suları ihlal etmesi durumunda bir savaş halinin meşru olacağını anayasısına ekledi.

Yunanistan, deniz parkları ve Yunan adalarının deniz sınırlarını arttırma çabalarının ardından bu konu yeniden gündeme gelmişti.

Türkiye'nin Mavi Vatan yasasını meclise sunması ve kendi deniz sınırlarını genişletme sinyali vermesi, bu durumu daha da tehlikeli bir hale getirdi.

Yunanistan, bu durumdan sonra İsrail ve Güney Kıbrıs'la ittifaka girerek Akdeniz'de siyasi mücadelenin dozunu artırdı.