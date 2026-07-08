ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını kaldıracağını ve F-35 savaş uçağı satmaya istekli olduğunu duyurmasının ardından, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail programı tarafları karşı karşıya getirdi.
Hegseth'in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile bir araya gelerek Türkiye'ye olası F-35 satışı ile İran konusunu görüşeceği belirtilirken, İsrail medyasında ziyaretin iptal edildiği yönünde iddialar yer aldı.
Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a verdiği demeçte, Türkiye'ye yönelik olası F-35 satışının İsrailli yetkilileri kızdırabileceğini ifade etti.
Hassasiyet nedeniyle ismi açıklanmayan kaynak, görüşmelerde İran başlığının da masada olacağını aktardı.
Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan bir başka kaynak ise dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, Hegseth'in Ankara temaslarının ardından İsrail'e gerçekleştireceği ziyareti iptal ettiğini öne sürdü. Söz konusu iptal iddiasının gerekçesine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.
NETANYAHU'NUN ENDİŞELİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Salı günü CNN'e verdiği röportajda Washington'ın bu hamlesine karşı olduğunu net bir şekilde dile getirdi.
Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılmasına karşı çıktığını ve bu duruşunu ABD Başkanı Donald Trump'a da açıkça ilettiğini belirten Netanyahu, Türkiye'nin bölgedeki politikalarını öne sürerek, bu adımın Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını iddia etti.
Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara'nın 2019'da Rus hava savunma füzeleri satın alması nedeniyle uygulanan ABD yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu.
İki ülke ilişkileri, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın almasıyla birlikte kritik bir sürece girmiş, ABD bu gerekçeyle Türk savunma şirketine yaptırım uygulayarak Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı.
Trump'ın Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinin ardından ilişkilerde iyileşme görülse de, savaş uçağı satışları mevcut ABD yasaları uyarınca engellenmeye devam ediyor.