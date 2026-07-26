Yunanistan basınına konuşan emekli Korgeneral Yannis Baltzoyis, Türkiye'nin F-35 alımına ve savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baltzoyis, Türkiye'nin teknoloji transferinde Çin'den daha başarılı olduğunu söyledi.

Yunanistan medyası, Türkiye’nin olası F-35 satın alım ihtimalini ve savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yunanistan merkezli Militairegr'de yer alan habere göre, emekli Korgeneral ve Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Baltzoyis, katıldığı televizyon programında Ankara'nın F-35 stratejisine ilişkin iddialarda bulundu. Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını savunan Baltzoyis, teslim alınacak altı uçağın bile Ankara açısından yeterli olabileceğini öne sürdü.

TÜRKİYE'NİN F-35 TEKNOLOJİSİNİ KAAN'DA KULLANACAĞI İDDİASI

Baltzoyis, Türkiye'nin söz konusu uçakları tersine mühendislik yöntemiyle inceleyerek millî muharip uçak KAAN başta olmak üzere yerli savunma projelerinde kullanmayı hedeflediğini ileri sürdü. Türklerin altı uçağı kendi sistemlerini geliştirmek için rehber olarak kullanacağını iddia eden Yunan emekli korgeneral, ABD'nin de bu olası teknoloji transferinin farkında olduğu için F-35 teslimatına temkinli yaklaştığını savundu. Baltzoyis, benzer bir yaklaşımın F-16 Blok 70 tedariki için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ TRANSFERİNDE ÇİN'DEN BİLE İYİ"

Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğunu vurgulayan Baltzoyis, Ankara'nın teknolojik kazanım sürecini Çin ile kıyasladı. Çinlilerin yıllar önce izlediği yolu bugün Türklerin çok daha iyi uyguladığını belirten Baltzoyis, Türkiye'nin bu alandaki performansının Çin'i geride bıraktığını değerlendirdi.

BÖLGESEL İTTİFAKLAR VE TÜRKİYE-KATAR-PAKİSTAN EKSENİ

Bölgedeki jeopolitik dengelere de değinen Yunan emekli korgeneral, Türkiye'nin Yunanistan-İsrail yakınlaşmasına karşı ABD ile ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra kendi ittifak yapısını oluşturduğunu savundu. Baltzoyis, Ankara'nın bölgesel denklemde Türkiye, Katar ve Pakistan'dan oluşan güçlü bir eksen kurduğunu savundu.