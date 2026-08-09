ABD merkezli savunma sanayi devi Lockheed Martin, farklı radar, sensör ve önleyici unsurları tek bir çatı altında birleştiren yeni entegre füze savunma mimarisini duyurdu. Şirketin açıkladığı stratejiye göre F-35 savaş uçakları, geleneksel hava-hava ve hava-yer operasyonlarının yanı sıra füze savunma ağında havadan takip ve hedefleme verisi sağlayan gelişmiş bir sensör unsuru olarak konumlandırılacak.

Geliştirilen entegre mimari; olası bir füze tehdidinin tespitinden imha edilmesine kadar geçen angajman süresini en aza indirmeyi hedefliyor. Süreç kapsamında, uzay tabanlı kızılötesi sensörler tarafından tespit edilen ilk fırlatma verileri ağa aktarılıyor.

Hemen ardından devreye giren F-35’ler, gelişmiş sensör altyapıları sayesinde elde ettikleri anlık takip ve hedefleme bilgilerini sisteme besliyor. Tüm bu karmaşık veri akışı, Lockheed Martin’in geliştirdiği Komuta ve Kontrol, Muharebe Yönetimi ve Haberleşme (C2BMC) sistemi üzerinden işlenerek ortak bir operasyonel tabloya dönüştürülüyor.

Angajman zincirinin son aşamasında ise bu veriler doğrultusunda THAAD anti-balistik füze sistemleri ve Yeni Nesil Önleyici (NGI) platformları tehdidi bertaraf etmek üzere devreye giriyor.

DENEYSEL VEYA PROTOTİP DEĞİLLER

Söz konusu teknolojilerin yalnızca deneysel bir konsept veya prototip olmadığını vurgulayan Lockheed Martin yetkilileri, sistemlerin halihazırda orduların kullanımına sunulmuş olgun ve ölçeklenebilir altyapılardan oluştuğunu bildirdi. Şirket, yeni nesil savunma anlayışında ana amacın bağımsız platformları sadece birbirine bağlamak değil, tespit ve karar süreçlerini hızlandırarak hava, kara, deniz, uzay ve siber alanlarda kesintisiz bir koruma kalkanı oluşturmak olduğunu belirtti.