ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gündemde olan F-35 krizinde yıl sonuna kadar bir çözüm sağlanabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Barrack, tarafların artık bu meselenin kapanmasını istediğini belirtti.

F-35 programından çıkarılmaya neden olan CAATSA yaptırımlarına atıfla, "ABD Kongresi meseleye yeniden bakmaya hazır. Bana göre Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Rubio ile Dışişleri Bakanı Fidan’a ‘bu işi bitirin, bir yolunu bulun’ diyecek" dedi.

Kongrenin mantıklı bir çözümü destekleyeceğini belirten Barrack, bu yılın sonuna kadar ilerleme beklediğini vurguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÜNDEM, F-35

Büyükelçi Barrack, önümüzdeki aylarda iki ülke liderlerinin ve dışişleri bakanlarının yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Bu görüşmelerde beş yıldır tartışılan konuların tamamının yeniden masaya yatırılacağını söyledi. “F-35, F-16, S-400’ler, yaptırımlar ve gümrük vergileri artık bizim misyonumuzun ikincil başlıkları. İlk kez ABD ve Türkiye, sadece savunma ortakları değil, atağa geçen ortaklar olalım diyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra ABD’nin yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Trump ilk başta danışmanlarının yaptırım tavsiyelerini dikkate almamış ancak 2020 sonunda CAATSA yaptırımlarını devreye almıştı. Bu süreç sonunda Türkiye, F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.