Hava kuvvetlerini modernize etme arayışındaki Addis Ababa yönetiminin, savaş uçaklarının ardından Rusya'dan dört batarya S-400 hava savunma füze sistemi almayı beklediği de açıklandı. Etiyopya ordusunun mevcut envanterindeki eski Sovyet yapımı sistemler göz önüne alındığında, S-400 tedariki ülke tarihinin en büyük hava savunma atılımı olarak kayıtlara geçecek.

Moskova'nın Ukrayna savaşı sürerken ve kendi askeri sanayisi yoğun bir baskı altındayken bu ölçekte modern silahları bir Afrika ülkesine nasıl bu kadar hızlı sevk edebildiği askeri uzmanlar arasında yoğun tartışma başlattı.

SAVAŞA RAĞMEN S-400 SATIŞI

Etiyopya'nın teslim almayı planladığı S-400 sistemlerinin kaynağı da merak konusu oldu. Rusya'nın cephe hattındaki yoğun füze ihtiyacına rağmen Etiyopya'ya bu bataryaları nasıl sağlayacağını değerlendiren uzmanlar, Moskova'nın Kapustin Yar gibi kritik askeri test sahalarındaki mevcut fırlatma rampalarından veya yedekte tutulan dönüştürülmemiş sistemlerden transfer yapabileceğine işaret ediyor.