ABD merkezli savunma sanayi şirketi Lockheed Martin, F-35 savaş uçaklarında uzun süredir devam eden termal yönetim sorunlarını hafifletmek amacıyla 100 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza attı.

ABD Deniz Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR) tarafından verilen sözleşme doğrultusunda, 2030 yılına kadar F-35A ve F-35B varyantları için toplam 1.459 adet fren sistemi ısı emici bileşeni üretilecek. Tam yüklü halde 13 tonun üzerindeki ağırlığıyla yüksek süratli inişler gerçekleştiren uçakların, kısa pist mesafesinde açığa çıkardığı kinetik enerjiyi ve aşırı ısıyı absorbe etmeyi amaçlayan bu bileşenler, kablolama ile aviyonik sistemlerin zarar görmesini engellemeyi hedefliyor.

19 ÜLKEDE GÖREV YAPAN YÜZLERCE UÇAĞIN PERFORMANSI GERİLEDİ

Söz konusu tedarik hamlesi, F-35 programında derinleşen depo seviyesi bakım krizinin ve yedek parça eksikliğinin ardından geldi. ABD Sayıştayı’nın (GAO) raporlarında da yer alan bakım altyapısındaki yetersizlikler, küresel ölçekte 19 ülkede görev yapan 1.100'ü aşkın uçaktan oluşan F-35 filosunun operasyonel hazırlık oranlarını düşürüyor.

Özellikle fren sistemi bileşenlerindeki eksikliklerin uçakların hangardan çıkış süresini geciktirdiği belirtilirken, yeni sözleşmeyle bu parça tedariki kuyruğunun eritilmesi planlanıyor.

PROBLEM 2030'A KADAR SÜREBİLİR

Askeri uzmanlar, mevcut fren sistemi probleminin F-35’in genel termal yönetim sıkıntılarının yalnızca bir parçası olduğunu vurguluyor. Platforma Block 4 modernizasyonuyla entegre edilecek yeni radarlar ve elektronik harp sistemlerinin mevcut soğutma mimarisinin sınırlarını zorladığı ifade ediliyor.

Yeni nesil güç ve termal yönetim sistemlerinin ancak 2030-2032 döneminde hizmete girebilecek olması nedeniyle, Lockheed Martin'in aldığı bu son ısı emici ihalesi, uzun vadeli modernizasyon tamamlanana kadar filonun uçuş ömrünü korumaya yönelik acil bir ara çözüm olarak değerlendiriliyor.