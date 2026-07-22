Geliştirilen yeni üretim yöntemi, geleneksel döküm tekniklerine göre hem üretim süresini kısaltmayı hem de tedarik zincirindeki gecikmeleri azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca daha karmaşık tasarımların tek parça halinde üretilebilmesi sayesinde motor bileşenlerinin performansının artırılması da hedefleniyor.

DEV METAL PARÇA 3D YAZICIYLA ÜRETİLDİ

Pratt & Whitney mühendisleri, F135 motorunun en büyük yapısal parçalarından biri olan metal motor muhafazasını metal üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretmeye başladı. Şirket, bu yöntemin yalnızca prototip üretiminde değil, gelecekte seri üretimde de kullanılabilecek seviyeye ulaşmasını hedefliyor.

Üretim sürecinde katman katman işlenen metal tozu kullanılarak karmaşık geometrilere sahip parçalar tek seferde oluşturulabiliyor. Bu sayede geleneksel yöntemlerde ihtiyaç duyulan çok sayıda üretim ve montaj aşaması önemli ölçüde azaltılabiliyor.

ÜRETİM SÜRESİNİ KISALTMASI BEKLENİYOR

Şirket yetkililerine göre yeni teknoloji, kritik motor parçalarının daha hızlı üretilmesini sağlayarak bakım ve yedek parça süreçlerini de hızlandırabilir. Ayrıca üretim sırasında daha az malzeme israfı oluşması ve maliyetlerin düşmesi de beklenen avantajlar arasında yer alıyor.

Pratt & Whitney, tam ölçekli metal motor muhafazasının 2028 yılına kadar motor testlerine dahil edilmesini planlıyor. Testlerden başarılı sonuç alınması halinde üç boyutlu metal baskı teknolojisinin gelecekte hem F135 motorunda hem de yeni nesil havacılık projelerinde daha geniş ölçekte kullanılması öngörülüyor.