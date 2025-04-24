Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu ikinci maçında Paris Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 89-72 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko, 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği eşleşmede büyük avantaj yakaladı.
Fenerbahçe Beko, kıran kırana geçen maçın ilk periyodunu 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte adeta rakibine sayı yağdıran sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'de rekor kırdı. Son 3 dakikalık bölümde rakibine sayı imkanı vermeyen Fenerbahçe Beko, 12-0'lık seriyle ilk yarıyı 61-38 üstün tamamladı.
Fenerbahçe Beko, Paris Basketball karşısında devrede attığı 61 sayıyla play-off tarihinde 2005'ten bu yana bir takımın devrede attığı en yüksek sayıya ulaştı.
FARKI KORUDU
Fenerbahçe Beko, ilk yarıda yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğe de taşıdı ve 76-57'lik skorla final çeyreğine girdi. Sarı-lacivertliler kalan bölümde hata yapmadı ve parkeden 89-72 galip ayrıldı.
Serinin üçüncü ve gerek duyulması durumunda oynanacak dördüncü maçı Paris Basketball'un ev sahipliğinde oynanacak.