Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sezonun transferini yapmak için geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertli ekip, daha önce Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic'i yeniden Avrupa'ya getirmek için kollarını sıvadı.

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2021'de EuroLeague MVP'si ve 2 kez EuroLeague Final Four MVP'si seçilen Vasilije Micic, NBA'de Oklohoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns'ta oynadı, 6.8 sayı, 3.9 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

İtalyan gazeteci Matteo Andreani'nin haberine göre Fenerbahçe ve Yunan devi Olympiakos, Sırp yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif etti. Fenerbahçe Beko'nun Vasilije Micic'e sunduğu teklifin 3 yıl ve toplam 12 milyon Dolar olduğu belirtilen haberde, Yunan ekibinin benzer bir teklif yapamadığı kaydedildi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un, daha önce Zalgiris Kaunas'ta çalıştığı yıldız oyuncuyu ikna için devreye girdiği de iddia edildi.