Süper Lig'deki şampiyonluk hasreti süren Fenerbahçe'de Antonio Conte tartışmaları yeniden gündeme geldi. Ali Koç aday olduğu için başkanlık yarışından çekilen Saadettin Saran'ın "Aday olsaydık Conte'yi getirecektik" sözleri akıllara gelirken, Saran’ın yönetim kurulunda olması beklenen Ertan Torunoğulları’nın yeğeni Ercan Torunoğulları’ndan bir paylaşım geldi.

Napoli'nin Antonio Conte liderliğinde Serie A'da şampiyon olmasının ardından Ercan Torunoğulları, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Futbol ne acayip bir şey., gerçekten enteresan bir sezon.

- Sadettin Saran, Ertan Torunoğulları ile birlikte Conte ile anlaşıyor.

- Saran, Ali Koç'a "Biz anlaştık, isterseniz siz çalışın" diyor. Ali Koç ise istemiyor ve Mourinho ile anlaşıyor.

- Conte, Napoli'ye gidiyor. Osimhen'i gönderip, Fenerbahçe'ye getirmek istediği Lukaku'yu Napoli'ye alıyor.

- Osimhen boşa düşüyor ve Galatasaray'a transfer oluyor.

Sonuç:

Conte, vasat Napoli'yi İtalya Ligi şampiyonu yapıyor.

Osimhen, Galatasaray'ı lig ve kupa şampiyonu yapıyor. Galatasaray böylelikle 5. yıldızını takıyor.

Fenerbahçe için yine kupasız bir sezon."