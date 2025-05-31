Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için toplanan imza sayısı 10 bini aştı. Eski Başkan Aziz Yıldırım, aday olmak için 16.464 artı 1 imza şartını açıkladı. Ali Koç üzerindeki erken seçim baskısı daha da arttı. Başkan Ali Koç, yöneticilerle toplantı yapıp, Yıldırım’ın açıklamasını değerlendirdi.

PUSULADA KİMLER VAR

Ali Koç, önümüzdeki günlerde Sadettin Saran ile görüşecek. Son seçimde Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Saran’ın bu kez sandığa gitmekte kararlı olduğu bildirildi. Mahmut Uslu ile Hakan Bilal Kutlualp ise aday olursa Aziz Yıldırım lehine çekilecek. Böylece Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Saran sandığa gidecek.

ÇOCUKLAR AĞLAMASIN

Mahmut Uslu, “Aziz Yıldırım’ın açıklamasını destekliyorum. F.Bahçe için her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki artık çocuklar ağlamasın” dedi. F.Bahçe Gönüllüler Derneği Başkanı Emrah Tünay da “İmza vermekten korkmayın. İmza atmak suç değil, en temel demokratik hakkınızdır” diye konuştu.