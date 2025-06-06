Fenerbahçe, satın alma opsiyonunu kullanmadığı Allan Saint-Maximin’in boşluğunu İskoçya şampiyonu Celtic’in yıldızı Daizen Maeda ile doldurmaya çalışıyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon attığı 33 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Celtic’in 1977-78 sezonundan bu yana en çok gol atan oyuncusu olarak tarihe geçerken, İskoçya’nın Yılın Oyuncusu ödülünü de aldı.

İSKOÇLAR RAKAMI ABARTIYOR

Yalnız bu transfer F.Bahçe’ye çok pahalıya patlayabilir. Zira İskoç kulübü yöneticileri, sarı-lacivertli kulüple pazarlıklara 25 milyon Sterlin’den başladı. Tottenham’ın da Japon sol kanat oyuncusuna talip olması F.Bahçe’nin işini biraz daha zorlaştırdı. Ancak sarı-lacivertli yönetim, Daizen Maeda’yı F.Bahçe’ye kazandırma konusunda tüm kozlarını oynayacak.