Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun 3’lü ve 4’lü sistem arasındaki gelgitleri, sarı-lacivertli takımda taşları yerinden oynattı. Sezona 4’lü savunmayla başlayan Portekizli hoca, ligde 18. haftadaki Hatay maçıyla 3’lü savunmaya geçti ve sarı-lacivertli takım oynadığı 11 maçta sadece 2 beraberlik aldı: G.Sarayve Samsun maçları golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, ligde 4’lü savunmayla oynadığı 19 maçta ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden 4’lü savunmaya dönülmesiyle birlikte formda Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek ve Kostic bir anda kulübeye çekildi. 4’lüde 11’e dönen Maximin etkili performans sergilerken, Osayi Samuel ise vasatı aşamadı.

KULÜBEDE İSYAN VAR

Mourinho'nun ilk 11’de oynatmadığı futbolcular, kendilerine haksızlık yapıldığına inanıyor. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Djiku, Kostic ve Levent Mercan gibi isimler isyan bayrağını açtı. Bu isimler, teknik heyetin formsuz olsa dahi bazı oyuncuları sürekli oynattığını dile getiriyor. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek oynatılmamalarına gerekçe olarak gösterilen ‘Antrenman performanslarının yetersiz olması’ tezini kabul etmiyor.